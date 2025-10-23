La Sociedad Rural rechazó dichos de EE. UU. sobre riesgo sanitario

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respondió este miércoles a declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quien había relativizado el aumento de importaciones de carne argentina al mencionar supuestos riesgos sanitarios vinculados con la fiebre aftosa.

“Está mal informada la señora. Hace más de 20 o 30 años que en Argentina no tenemos problemas con esa enfermedad”, afirmó Pino en una entrevista radial, y agregó: “Vamos a creer que fue un error”.

Las declaraciones de la funcionaria norteamericana se produjeron tras el anuncio del presidente Donald Trump donde señaló que Washington compraría carne a la Argentina para contener la suba de precios en su mercado interno. En una entrevista con CNBC, la secretaria aclaró que el volumen sería reducido y mencionó un “brote de fiebre aftosa” como motivo de cautela.

Actualmente, Argentina exporta unas 20.000 toneladas de carne a Estados Unidos. Pino celebró la posibilidad de ampliar ese cupo, aunque cuestionó la información difundida: “Aun sin la enfermedad, Argentina sigue vacunando de manera preventiva. Hay que darle tranquilidad a la señora”, concluyó.