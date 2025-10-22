Voto accesible: personas ciegas podrán utilizar una plantilla táctil con audioguía en Buenos Aires







La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires aprobó la implementación de una plantilla táctil y una audioguía complementaria que permitirán a las personas ciegas o con disminución visual emitir su voto de manera autónoma y secreta utilizando la nueva Boleta Única de Papel.



El dispositivo fue desarrollado por la asociación civil Tiflonexos y cuenta con inscripciones en braille y perforaciones que permiten identificar los casilleros correspondientes a cada agrupación política.



La plantilla estará disponible en los locales de votación de La Plata, Berisso, Punta Indio, Lobos, Cañuelas y Brandsen, con una unidad por establecimiento. Además, mediante un código QR, los electores podrán acceder a una audioguía que detalla el orden de las listas y los primeros candidatos de cada partido.



La resolución fue adoptada por la Junta integrada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Jorge Eduardo Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.



Asimismo, se aprobó una guía de uso para las autoridades de mesa y delegados, quienes deberán informar y asistir a los votantes que soliciten la plantilla.

En el resto de los municipios, Tiflonexos y otras instituciones podrán facilitar las plantillas a quienes las requieran.

