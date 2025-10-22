Legisladores bonaerenses cruzaron al Gobierno por la educación y la salud

Los diputados bonaerenses Diego Garciarena, Soledad Alonso y Pablo Domenichini cuestionaron la decisión del presidente Javier Milei de postergar la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. Advirtieron que el Gobierno nacional deja sin efecto normas aprobadas por el Congreso y promulgadas en el Boletín Oficial, lo que consideran un retroceso en materia de derechos.

“El ajuste es un golpe al futuro, a la igualdad y al conocimiento como motor de desarrollo”, sostuvo Garciarena, titular del bloque UCR + Cambio Federal, quien remarcó que defender la universidad pública es una responsabilidad colectiva.

Desde Unión por la Patria, Soledad Alonso denunció que el Gobierno condiciona la ejecución de las leyes a la disponibilidad de recursos, mientras destina fondos a otros fines. “Cada vez queda más claro, no es un problema de recursos, sino de prioridades”, afirmó, al señalar que la postergación afecta directamente a la educación y la salud.

Por su parte, el diputado radical Pablo Domenichini, apuntó contra el Ejecutivo por incumplir normas vigentes. “Solo había que cumplir la ley. Ni más, ni menos”, expresó. El legislador advirtió que la decisión impacta en el funcionamiento de las universidades y pone en riesgo la continuidad de las actividades académicas.

Los tres dirigentes coincidieron en que la política de ajuste del Gobierno erosiona áreas esenciales y vulnera derechos ya consagrados. Para ellos, la postergación de leyes refleja una lógica de prioridades que deja en segundo plano la educación y la salud, pilares fundamentales para el desarrollo del país.