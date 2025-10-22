Magario advirtió sobre la caída del consumo y apuntó contra Milei

La vicegobernadora bonaerense y presidenta del Senado provincial, Verónica Magario, advirtió sobre el deterioro de la economía y puso el foco en la caída del consumo masivo. Desde sus redes sociales, la dirigente señaló que el consumo “sigue bajando” y que en septiembre alcanzó el nivel más bajo del año, lo que pone en cuestión la sustentabilidad del plan económico oficial.

Magario reclamó al presidente Javier Milei que aclare “con qué piensa sostener la Argentina del trabajo” y advirtió que el modelo libertario se apoya en la “crueldad y la exclusión”.

La funcionaria también cuestionó el impacto del programa económico en el mercado laboral y en la producción. Aseguró que la política oficial “aplastó los salarios, paralizó tanto la obra pública como la privada y disparó las importaciones”. Para Magario, ese esquema “no va a subsistir” porque se sostiene basa en la pérdida de poder adquisitivo y en la fragilidad de la industria nacional.

En su publicación, acompañada por recortes periodísticos, la vicegobernadora reforzó su diagnóstico con datos de la consultora Focus Market. Según ese relevamiento, en septiembre el consumo registró una baja interanual de 6,3%, el peor desempeño en lo que va de 2025. Con ese telón de fondo, Magario insistió en que el rumbo económico de la administración libertaria dinamita el trabajo y la producción, y advirtió que la sociedad no puede seguir soportando un esquema que profundiza la desigualdad.