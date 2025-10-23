Kicillof contra Milei y Caputo: “Esto es timba, no economía”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó fuertemente las últimas medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei en materia económica y financiera. “Están convirtiendo al Ministerio de Economía en una mesa de dinero”, expresó.

En diálogo con FM Delta, explicó que los cuatro funcionarios más importantes del Ministerio de Economía, trabajaron en JP Morgan, “un fondo de inversión poderosisímo”, según describió. La referencia fue por el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de finanzas, Pablo Quirno; el presidente de Banco Central, Santiago Bausilli; y un asesor del ministerio.

Para el gobernador bonaerense, el Ministerio de Economía está tomando medidas “vinculadas más a la timba y a los negocios financieros que a la vida real, que a cuánto sale la leche o la carne”. “Es grave”, agregó.

En ese sentido, Kicillof pidió cambiar de rumbo económico: “Basta Milei, la gente la está pasando mal”. A su vez, dijo que “todo lo que anuncia (Javier Milei) tiene que ver con cómo salvar a los timberos; nada de ayudar al que tiene un comercio o al que labura”.

En clave electoral, apuntó contra el discurso oficial y las promesas de campaña del líder libertario en su contienda legislativa: “(Milei) sedujo a un sector antiperonista que lo votó porque no era el peronismo”, pero advirtió que ese electorado se dio cuenta del “paquete completo” y de que el “supuesto ajuste popular, aplaudido, no está pasando”.