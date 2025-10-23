Santiago Cúneo pidió juicio político para Javier Milei

El candidato a diputado nacional por el Partido Nuevo Buenos Aires, Santiago Cúneo, cerró su campaña con un acto realizado en la sede del Sindicato de la UTA. Ante la presencia de medios, entre ellos diario Hoy, pidió el voto al electorado bonaerense para llegar a Congreso e impulsar el juicio político al presidente Javier Milei.

“Esto no se termina con diálogo, la acumulación de fuerza popular es la revolución peronista, Evita dijo `seremos revolución o no seremos nada´”, expresó Cúneo, fiel a su estilo. Y agregó ante la repregunta de este medio: “El Gobierno va a terminar antes, a Milei me lo cargo yo”.

En este camino, criticó fuertemente al acuerdo del gobierno argentino con la administración de Donald Trump. “¿Vieron alguna vez que el árbol mee al perro? Evidentemente, Trump llamó al árbol porque lo quería mear”, ironizó.

No obstante, tomó las palabras del presidente estadounidense y ratificó que “Argentina está en default hace siete años”. Asimismo, el aspirante a entrar al Congreso promovió la idea de un “default soberano”, y sostuvo que tanto la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la actual con el gobierno de Estados Unidos es ilegítima: “No hay ninguna deuda nueva contraída para hacer un puente, una escuela, un hospital, o financiar el desarrollo industrial argentino con valor agregado exportable, es todo financiación de deuda”. En este sentido, cerró este tema con la iniciativa de “meter preso a Luis Caputo y Federico Sturzenegger”.

Peronismo de antes

Por otra parte, el dirigente dirigió críticas a la dirigencia peronista. Al respecto, calificó al Partido Justicialista como “secuestrado” por su actual conducción.

También reivindicó el acercamiento de sectores gremiales a su campaña: “Cerramos en la UTA y la iniciamos en Químicos en Pilar”. A esto sumo que busca representar a “trabajadores, jubilados y desocupados” que, según su visión, “perdieron derechos” en los últimos años.

Por otra parte, apeló a una lectura nacionalista y “antiimperialista”, encuadrando la contienda en términos de “patria o colonia”. En esta línea, reivindicó a José Ignacio Rucci como figura central del peronismo, señaló que observó una mayor cercanía de votantes peronistas e indecisos a su espacio durante el tramo final de la campaña, y destacó la presencia del exministro Julio De Vido entre los asistentes.

Propuestas

Respecto de su agenda legislativa, Cúneo enumeró tres proyectos. Al juicio político al Presidente y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, sumó la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos, al que definió como “peaje” que encarece la canasta básica; y la reforma de la ley de entidades financieras vigente desde la última dictadura. Esta última acción tiene como objetivo “limitar prácticas usurarias” del sistema. “La comida es un derecho, no un bien suntuario”, sostuvo.

Por último, añadió que su espacio es el único que exige que la Ciudad de Buenos Aires vuelva a la provincia de Buenos Aires.