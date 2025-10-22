Gerardo Werthein renunció como canciller

El canciller, Gerardo Werthein, le presentó su renuncia al presidente, Javier Milei, en medio de un proceso de reestructuración del Gabinete nacional que se concretará tras las elecciones del próximo domingo.

Así lo confirmaron fuentes oficiales, pero aún no hay precisiones sobre su reemplazante.

Milei adelantó que tras tener en claro el resultado electoral evaluará qué cambios debe realizar en su equipo de colaboradores para encarar los últimos dos años de su mandato.

La salida de Werthein era una posibilidad que se venía barajando desde hace varios días. En el último viaje de Milei a los Estados Unidos, algunos desacuerdos habrían desencadenado su renuncia.