Un avión de carga terminó en el mar tras salirse de la pista del aeropuerto de Hong Kong: al menos un muerto

Un avión de carga de Emirates SkyCargo, operado por la aerolínea turca Air ACT, se salió de la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong en la madrugada de este lunes, tras colisionar con un vehículo de servicio en tierra. Como consecuencia del accidente, una persona murió y otra resultó herida, según informaron las autoridades locales.

El Boeing 747-481, identificado con la matrícula TC-ACF y procedente de Dubái, perdió el control luego de aterrizar. De acuerdo con un comunicado de la Policía de Hong Kong, la aeronave “viró bruscamente hacia la izquierda después de tocar tierra y no logró detenerse dentro del límite de la pista”. En esa maniobra, el avión impactó contra un vehículo de servicio y lo empujó hacia el mar.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron al avión con parte del fuselaje sumergido en el agua, mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar para contener posibles fugas de combustible y rescatar a las víctimas.

Los cuatro tripulantes de la aeronave lograron salir ilesos, aunque fueron trasladados a un hospital para observación. Las autoridades aeroportuarias confirmaron la suspensión temporal de las operaciones en la pista norte, mientras se llevan adelante las tareas de remoción y la investigación sobre las causas del incidente.

El South China Morning Post informó que la persona fallecida sería un trabajador de tierra que se encontraba en el vehículo impactado. La Oficina de Aviación Civil de Hong Kong inició una investigación formal para determinar si hubo fallas técnicas o error humano en la maniobra de aterrizaje.