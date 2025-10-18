Trump recibió a Zelensky y llamó a Ucrania y Rusia a poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en una reunión centrada en la guerra con Rusia y en las opciones diplomáticas para alcanzar un alto el fuego.

La agenda incluyó la cuestión de los misiles Tomahawk y sistemas de defensa aérea, tras cierta negativa del jefe de Estado norteamericano de ceder a Kiev ese armamento tras su llamada telefónica con Vladimir Putin el pasado jueves.

Luego del encuentro, Zelensky confirmó ante la prensa que ambos líderes discutieron el tema de las armas de largo alcance, pero acordaron no difundir detalles “porque Estados Unidos no quiere una escalada”.

El Gobierno ucraniano busca desde hace semanas obtener los Tomahawk, argumentando que serían clave para golpear infraestructuras y posiciones rusas.

Vale destacar que Trump se había mostrado dispuesto a vender el armamento a Ucrania, a pesar de que Putin advirtió que esa medida tensaría aún más las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin.

Asimismo., Trump publicó un balance del encuentro en las redes sociales en donde precisó que la reunión “fue muy interesante y cordial, pero le dije (al Zelensky), como también le sugerí encarecidamente al presidente Putin, que es hora de detener la matanza y llegar a un acuerdo”.

Y amplió: “Ya se ha derramado suficiente sangre, con límites de propiedad definidos por la Guerra y las Agallas. Deberían detenerse donde están. ¡Que ambos canten la Victoria, que la Historia decida! Basta de tiroteos, basta de muertes, basta de enormes e insostenibles sumas de dinero gastadas. Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Miles de personas son masacradas cada semana. ¡Basta, vuelvan a casa con sus familias en paz!”.

El encuentro de Zelenski y Trump ha venido precedido por una larga llamada que mantuvo este último con Putin y en el que acordaron mantener una reunión bilateral en la capital de Hungría, Budapest, para "poner fin" a la invasión rusa de Ucrania.