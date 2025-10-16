Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en las últimas horas que autorizó a la agencia de Inteligencia exterior del país norteamericano (CIA, por sus siglas en inglés) a que realice operaciones encubiertas en Venezuela, en el marco del aumento de las tensiones por los bombardeos estadounidenses de las últimas semanas en el Caribe alegando que está en guerra con los cárteles de la droga.

“Mucha de la droga venezolana entra por mar. Pero también los vamos a detener por tierra. Creo que Venezuela está sintiendo presión (...). Les puedo asegurar que nos hemos encargado del mar. No hay nadie. Estamos vigilando”, declaró el mandatario y afirmó que están analizando la opción de tomar acciones “por tierra”.

Este miércoles dos bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaron el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela en el marco de operaciones que la flota norteamericana ejecuta en la región con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, según informaron este miércoles fuentes del Comando Sur de Estados Unidos en su canal oficial de la red social.

En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro, junto con el ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los operativos estadounidenses como una “agresión armada” destinada a imponer un cambio de régimen y apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.

“Las enmascaran detrás de supuestas operaciones de lucha contra el narcotráfico (…), si ellos quisieran atacar al narcotráfico, estarían desplegados en el Pacífico, atendiendo el enorme tráfico de drogas que circula por ahí, que casualmente lo dirigen sus socios en América”, resaltó.