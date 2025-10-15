EE. UU. atacó otro barco frente a la costa de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un operativo militar que, según sus declaraciones, resultó en la muerte de seis personas en un ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela.

El mandatario republicano precisó en una publicación en redes sociales que ningún elemento estadounidense resultó herido.

Se trata del quinto ataque mortal ejecutado en el Caribe desde que el gobierno de Trump afirmó que considera a los presuntos narcotraficantes como combatientes ilegales que deben ser enfrentados con fuerza militar. Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas.

El ataque se realizó luego de que “inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta” de esas organizaciones, aseguró Trump.

“El golpe se lanzó en aguas internacionales, y seis narcoterroristas varones a bordo murieron en el ataque. Ningún soldado estadounidense quedó herido”, finalizó.

El jefe de Estado acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.

Funcionarios venezolanos y aliados regionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) —que agrupa a Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y otros países—, condenaron las operaciones estadounidenses como una “incursión ilegal” y un intento de desestabilizar la región.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez describió los ataques a lanchas como “ejecuciones extrajudiciales y sumarias”.