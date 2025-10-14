Rechazan la petición de Bolsonaro de revocar su prisión domiciliara por riesgo de fuga

El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, rechazó la petición de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro de revocar la prisión domiciliara porque considera que existe riesgo de fuga.

“La condena del reo Jair Messias Bolsonaro a pena de privación de libertad de 27 años y 3 meses en régimen inicial” de prisión domiciliaria, se mantiene por el “temor fundado de fuga del reo”.

“La garantía del orden público y la necesidad de asegurar la plena aplicación de la ley penal justifican el mantenimiento del arresto domiciliario y otras medidas cautelares”, escribió Moraes en la decisión.

Bolsonaro fue condenado el mes pasado a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Su defensa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El exmandatario cumple prisión preventiva en su residencia de Brasilia, donde recientemente se le autorizó salir de forma temporal para someterse a una cirugía dermatológica bajo supervisión policial.