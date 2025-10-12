Tropas estadounidenses llegan a Israel para supervisar el alto al fuego en Gaza

Con el objetivo central de montar un centro de control conjunto e integrar a militares egipcios, cataríes, turcos y posiblemente emiratíes, en una base establecida en Egipto, un primer contingente de 200 soldados norteamericanos, provenientes de Estados Unidos y de bases en Medio Oriente, comenzó a llegar a Israel bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

El proceso de alto al fuego y liberación de rehenes ya está en marcha. Las autoridades estadounidenses precisaron que sus tropas no ingresarán en territorio gazatí, sino que se encargarán de tareas de coordinación y monitoreo del cumplimiento de la tregua.

El acuerdo, vigente desde la madrugada del jueves, prevé un repliegue progresivo de las fuerzas israelíes hacia zonas rurales y fronterizas con Egipto, donde mantendrán el control del 53% del territorio de Gaza.

Hamas deberá liberar a los 48 rehenes en un plazo máximo de 72 horas. A su vez, la Cruz Roja Internacional coordinará la recepción y traslado de los liberados a la base israelí de Re’im, donde serán sometidos a chequeos médicos y psicológicos antes de reencontrarse con sus familias.

Israel exige que la entrega se realice "en una sola fase", aunque aceptaría una liberación escalonada si se completa dentro del plazo acordado.

En paralelo, las negociaciones sobre la liberación de prisioneros palestinos continúan. Hamas reclama la excarcelación de dirigentes de alto rango, como Marwan Barghouti y Ahmad Saadat, una demanda rechazada por Israel.

En relación al futuro de la región y la posibilidad de la consolidación de un Estado palestino, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que “se entregan los rehenes, ingresa la ayuda humanitaria y después vemos”.

Ayuda humanitaria

Tras el alto el fuego establecido, miles de palestinos regresan a sus hogares mientras se espera la liberación de rehenes.

Como parte del acuerdo, se esperaba que llegue a Gaza una dotación de ayuda humanitaria con camiones al día cargados de alimentos y asistencia médica.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa, por sus siglas en inglés) confirmó la llegada de la asistencia en la jornada de ayer.

La directora de la Unrwa en España, Raquel Martí, informó que la asistencia comenzó desde ayer con alrededor de 6.000 camiones con ayuda estaban preparados para ingresar a Gaza.