Ursula von der Leyen pasó dos intentos de destitución

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobrevivió a dos intentos de destitución gracias a un fuerte apoyo. Las mociones de censura llegaron desde grupos de extrema derecha e izquierda. Así, se convirtió en la primera jefa del Ejecutivo de la Unión Europea que enfrenta este tipo de votaciones en más de una década. Las mociones criticaban la gestión de la Comisión Europea frente al acuerdo con Estados Unidos para evitar la guerra arancelaria y el pacto comercial del bloque comunitario con el Mercosur. Además, la moción de la izquierda ponía el foco, además, en lo que considera la inacción de la Unión Europea sobre la situación en Gaza.