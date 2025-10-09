Venezuela realiza ejercicios militares ante la amenaza estadounidense

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó que el país realiza ejercicios sobre la hipótesis de una “agresión militar” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una “amenaza” y un intento de propiciar un “cambio de régimen”. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López manifestó que no quiere producir “alarmismo”, sino “imprimir realismo a la situación”, luego de mencionar la “irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano”.

“Yo como líder militar tengo que estar suponiendo siempre la peor hipótesis y hablo aquí sin alarmismos, pero sí quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano no es normal”, sostuvo López. Asimismo, reiteró que Estados Unidos quiere “forzar un cambio de régimen” en Venezuela y por eso, añadió, “fabrican mentiras, despliegan buques de su Armada, y despliegan aviones”, en referencia a la presencia militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que el presidente Donald Trump justifica como una operación para combatir el narcotráfico que asegura proviene del país suramericano. “Todos estos ejercicios tienen la orientación de que Venezuela se prepare cada día mejor y que se ponga dos, tres pasos adelante de la agresión y amenaza militar del imperialismo norteamericano”, agregó.

A inicios de esta semana, medios estadounidenses habían confirmado que Trump canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento.