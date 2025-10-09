Siguen las conversaciones entre Israel y Hamás

Este miércoles tuvo lugar en un centro turístico de Egipto el tercer día de conversaciones entre Israel y Hamás en el marco del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump. Las charlas tuvieron la participación de funcionarios de Estados Unidos, Israel y los países mediadores. Estas reuniones indican que los negociadores buscan abordar los temas más complejos del plan estadounidense para poner fin a los dos años continuos de hostilidades israelíes en Gaza tras el sorpresivo ataque del grupo islamista del 7 de octubre de 2023.

El grupo islamista sostuvo que la jornada pasada entregó las listas de rehenes y prisioneros palestinos que deberán ser intercambiados con Israel. Hamás se mostró optimista sobre las negociaciones para poner fin a la escalada actual de ataques israelíes en Gaza. Hamás afirma que busca garantías firmes del mandatario estadounidense, Donald Trump, y de los mediadores de que Israel no reanudará sus ataques en territorio palestino después de que el grupo militante libere a todos los rehenes restantes.

Todas las partes han expresado optimismo por un acuerdo que ponga fin a la escalada actual de hostilidades, que ha dejado más de 66.000 palestinos muertos y la mayor parte de la Franja de Gaza destruida. Sin embargo, aún no se han concretado aspectos clave del plan de paz, como el requisito de que Hamás se desarme, el momento y el alcance de la retirada de las tropas israelíes de Gaza y la creación de un organismo internacional para gestionar Gaza tras la salida de Hamás del poder.

Bajo este contexto, está previsto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asista a una reunión ministerial que se celebrará este día en París con países europeos, árabes y otros para debatir la transición de Gaza en una posguerra. Entre los países que asistirán al encuentro se encuentran Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Jordania, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Turquía y Canadá.

En las últimas horas también se confirmó que España aprobó el embargo de armas a Israel. El decreto tiene tres puntos claves: no comprar ni vender armas a Israel; prohibir el paso de mercancía militar por España, ya sea a través de barcos o aviones; e impedir que España compre productos que el gobierno de Benjamín Netanyahu fabrique o cultive en territorio palestino ocupado.