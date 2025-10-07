Israel confirmó que ya deportó a más de 340 activistas

El ministro de Exteriores israelí informó que 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fueron deportados desde Israel a Grecia y Eslovaquia. Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados en los dos últimos días, de un total de unos 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla. Según el comunicado, los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

“Todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados”, detalló el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Por su parte, en contrapartida, los abogados de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla, han denunciado que los detenidos relataron haber sufrido agresiones y violencia generalizada durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.