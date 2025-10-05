Ola de intoxicaciones en Brasil por alcohol adulterado

Brasil atraviesa una profunda crisis sanitaria provocada por un aumento alarmante de casos de intoxicación por ingesta de metanol, una sustancia altamente tóxica que se habría encontrado en bebidas alcohólicas adulteradas.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud del vecino país registró más de 127 casos en diversos estados, con al menos 1 muerto confirmado y otros 11 fallecidos con sospecha de intoxicación.

Alexandre Padilha, titular de la cartera de salud, pidió a la población evitar el consumo de vodka, gin, whisky o cachaça, bebidas que se han identificado como las más vulnerables a adulteración. En tanto, el gobierno federal habilitó una “sala de situación” para atender la crisis y coordinar con hospitales y laboratorios.

“Como médico y ministro de salud, aconsejo a todos evitar los productos destilados, especialmente los incoloros, a menos que estén seguros de su origen”, manifestó Padilha.