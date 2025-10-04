Rusia lanzó su mayor ataque contra la red de gas natural de Ucrania

Rusia lanzó ayer su mayor ataque contra las instalaciones de gas natural gestionadas por el grupo estatal ucraniano Naftogaz.

Rusia disparó un total de 381 drones y 35 misiles contra Ucrania, según indicó la Fuerza Aérea ucraniana, en lo que las autoridades locales denunciaron como un intento de destruir la red eléctrica del país invadido previo al invierno y golpear aún más a la población.

“Esto constituye un acto terrorista deliberado contra las instalaciones civiles que extraen y procesan gas para la vida cotidiana de las personas (...) No tiene ningún propósito militar. Este es otro acto de malicia rusa cuyo único objetivo es interrumpir la temporada de calefacción y privar a los ucranianos de calor en invierno”, declaró en un comunicado Serhii Koretskyi, director ejecutivo de la compañía estatal de gas ucraniana Naftogaz.