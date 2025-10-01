Estados Unidos deportará a 400 iraníes

Como parte de la ofensiva más amplia del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la inmigración, Estados Unidos planea deportar a unos 400 iraníes. Hossein Noushabadi, director general de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, señaló que Estados Unidos “planea deportar a unos 400 iraníes, la mayoría de los cuales ingresaron al país de forma ilegal, en línea con el nuevo enfoque antiinmigrante del gobierno estadounidense”.

“En primer lugar, decidieron deportar a 120 iraníes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, la mayoría a través de México”, sostuvo Noushabadi, quién agregó que este primer grupo llegaría a Irán entre hoy y mañana. Medios estadounidenses afirmaron que algunos iraníes se ofrecieron voluntariamente a irse, tras haber permanecido meses en centros de detención, y otros no.

“Algunos repatriados tenían permisos de residencia, pero fueron incluidos en la lista por razones expuestas por la oficina de inmigración de Estados Unidos. Por supuesto, se obtuvo su propio consentimiento para su regreso”, comentó Noushabadi.

Esta deportación fue la culminación de meses de conversaciones entre ambos países, según los funcionarios iraníes. De hecho, uno de ellos precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores asumió la coordinación del regreso y ofreció garantías de seguridad a los repatriados. Por lo pronto, aún no se desconocen las identidades de los iraníes y las razones por las que intentaron emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, según las fuentes iraníes, los deportados incluían hombres y mujeres, algunos de ellos parejas.