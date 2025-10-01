Trump le dio un máximo de “tres o cuatro días” para responder a Hamás sobre su plan de paz

El presidente estadounidense Donald Trump dijo en la jornada pasada que le da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su plan de paz para la Franja de Gaza, que estipula que los militantes del grupo terrorista deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros roles en el gobierno. “Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días. Hamás aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste”, indicó el líder norteamericano. Además, cuando se le preguntó si había margen para negociar el plan de paz, Trump respondió: “No mucho”.

Danny Danon, embajador de Israel ante Naciones Unidas, aseveró que si el grupo palestino rechaza el plan de “paz” para la Franja de Gaza impulsado por Estados Unidos, Israel “terminará el trabajo” por la fuerza. “Esta no es solo una hoja de ruta para traerlos de vuelta, también es un plan para poner fin a la tiranía del terror que se desató el 7 de octubre”, aseveró.

Vale recordar, que los mediadores de Catar y Egipto compartieron el plan de 20 puntos con Hamás a última hora del último lunes, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compareciera junto a Trump en la Casa Blanca y respaldara el documento. Hamás no participó en las negociaciones que dieron lugar a la propuesta, que exige al grupo militante islamista desarmarse, una exigencia que ha rechazado previamente. Sin embargo, un informe oficial sobre las conversaciones indicó que el grupo “la revisará de buena fe y dará una respuesta”.

Bajo este contexto, varios países comunicaron su postura. Así, Rusia se mostró a favor del plan de paz y pidió que se cumpla. “Rusia siempre apoya y celebra cualquier iniciativa del presidente Trump orientada a detener esta tragedia en curso”, declaró el portavoz Dmitri Peskov. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, aplaudió el plan presentado por Trump, para la paz en Gaza y consideró “crucial” que todas las partes se comprometan a un acuerdo y a su implementación. Además, el secretario general reiteró que “nuestra prioridad debe ser aliviar el tremendo sufrimiento causado por este conflicto”.