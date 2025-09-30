Corea del Norte no renunciará a su plan nuclear

Corea del Norte advirtió en la Asamblea General de la ONU que no renunciará a su programa nuclear ni firmará ningún acuerdo por una península coreana desnuclearizada porque, para ellos, eso “equivale a pedirnos renunciar a nuestra soberanía y el derecho a nuestra existencia”. Las declaraciones las brindó el viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son Gyoing. Para el político, las armas nucleares de su país son las que permiten “el equilibrio de poderes en la península de Corea” y así “garantizar una paz duradera” en esa región. “El programa nuclear es un derecho sagrado y absoluto que no puede tocarse”, insistió al mismo tiempo que agregó que hay una “creciente amenaza de las operaciones de Estados Unidos y sus aliados para provocar una guerra”.