Nuevo tiroteo en Estados Unidos

Un nuevo tiroteo tuvo lugar en las últimas horas en Estados Unidos. En esta oportunidad, un hombre atravesó con su vehículo las puertas de entrada de un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el estado de Michigan, Estados Unidos, y disparó al menos a 10 personas, matando a una de ellas. El tirador salió de su vehículo disparando un arma de tipo asalto, dijo William Renye, jefe de policía de Grand Blanc, una pequeña comunidad de 7.700 habitantes a unos 100 kilómetros al noroeste de Detroit.

Al estrellarse el auto contra la iglesia, rápidamente comenzaron las llamas. Los especialistas a cargo ya de la tragedia indicaron que el sospechoso provocó intencionadamente el incendio. De hecho, el propio Renye dijo que las autoridades creen que encontrarán más víctimas entre las ruinas. Al lugar debieron acudir por ende también dotaciones de bomberos para acabar con el fuego. El presunto atacante, que murió en un intercambio de disparos con efectivos policiales, tendría alrededor de 40 años y era residente de la zona.

Para conocer las motivaciones del atacante, las autoridades ejecutarán una orden de registro en la residencia del sospechoso y revisarán los registros de su celular. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, reaccionó al tiroteo calificándolo de “horrendo”, asegurando que el FBI se encuentra a cargo de la investigación federal en coordinación con las autoridades estatales y locales y sugiriendo que se trató de “otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que “tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante”. “Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, pidió para luego agregar: “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable. Estoy agradecida con los socorristas que actuaron con rapidez. Seguiremos monitoreando esta situación y manteniendo cerca a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc”.