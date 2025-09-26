Sentenciaron a cinco años de cárcel a Sarkozy

La justicia de Francia condenó el día de ayer al expresidente Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión por asociación ilícita, en el caso sobre el presunto financiamiento ilegal por parte de Libia de su campaña electoral de 2007. El tribunal de París pidió además la aplicación provisional de la pena, que no quedaría suspendida si el exmandatario de 70 años recurre la sentencia. Dentro de un mes, la justicia debe informarle la fecha de su eventual entrada en prisión. El expresidente francés también deberá pagar una multa de 100.000 euros y se le ha prohibido presentarse a elecciones durante los próximos cinco años.

El Tribunal Correccional de París justificó la medida señalando que se trata de “hechos excepcionalmente graves que podrían socavar la confianza de los ciudadanos en quienes los representan”. Sin embargo, lo absolvió de los otros cargos, en particular de corrupción pasiva y desvío de fondos. “No hay ninguna prueba, nada, ni un céntimo libio, ni siquiera el inicio de un comienzo de financiación”, insistió Sarkozy, quién además se mostró cansado de “justificarse sobre pruebas que no existen”.

Contra el expresidente, los representantes de la Fiscalía Nacional Financiera habían solicitado a finales de marzo, al término de tres meses de juicio, siete años de prisión, acusándolo de haber tejido un “pacto de corrupción fáustico con uno de los dictadores más detestables de los últimos 30 años”. Esta pena es la más dura solicitada contra los 12 acusados. Para los fiscales, Nicolas Sarkozy, de 70 años, juzgado por corrupción pasiva, encubrimiento de malversación de fondos públicos, financiación ilegal de campaña y asociación de malhechores, habría sido tanto “autor intelectual” como beneficiario de dicha financiación.