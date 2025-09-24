Trump aseguró que “reconocer el Estado de Palestina” es un “premio alto” para Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países supone una “recompensa” para Hamás. “No podemos olvidar el 7 de octubre. ¿Y ahora, como si fuera para alentar el conflicto continuo, algunos en este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino? La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamás por sus atrocidades”, dijo en su intervención el mandatario estadounidense. Así, acusó al grupo islamista Hamás de negarse a “liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego” y aseguró que han “rechazado repetidas veces ofertas razonables para hacer la paz”.

El mandatario estadounidense aprovechó su discurso para reaccionar a la decisión de diez países, entre ellos Francia, Bélgica, Canadá o Reino Unido, de reconocer el Estado palestino durante las reuniones de alto nivel que se están llevando a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este grupo de países elevó a 157 el número de los que reconocen al Estado palestino, una amplia mayoría dentro de los 193 países con asiento en la ONU.

Durante la intervención, que se extendió por casi una hora, en lugar de los 15 minutos asignados, el republicano defendió su política migratoria y cargó contra las energías verdes, la inmigración y defendió los ataques de las Fuerzas Armadas de su país contra embarcaciones en el Caribe que, según asegura, transportan drogas hacia Estados Unidos. En este sentido, el mandatario instó a otros gobiernos a “defender a sus ciudadanos de esa fuerza de extranjeros ilegales que están arruinando a sus países” y acusó a los mandatarios occidentales de “no hacer nada para ser políticamente correctos”.

Por último, acusó a China de estar financiando la invasión a Ucrania, “comprando el petróleo ruso” y a varios países europeos que hacen lo mismo, ya que de esa manera están “financiando una guerra contra sí mismos”. “Ustedes están más cerca, nosotros estamos a un océano, ¡Qué vergüenza que sigan comprando gas y petróleo a Rusia!”, remarcó.