El régimen talibán desafía a Donald Trump

Un funcionario de defensa del régimen talibán aseguró este domingo que un acuerdo con Estados Unidos sobre la base aérea de Bagram “no es posible”, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara el sábado su deseo de recuperar el antiguo enclave norteamericano.

El mandatario republicano advirtió que si Estados Unidos no recupera el control de esa instalación militar “pasarán cosas malas”. “Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡¡¡Cosas malas van a pasar!!!”, escribió Trump en su red social Truth Social, aumentando el tono de sus mensajes previos sobre el tema. La advertencia se produce pocos días después de que Trump planteara la idea de que Estados Unidos recupere la base durante una visita oficial al Reino Unido. En conferencia de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, el mandatario dijo: “Estamos intentando recuperarla, por cierto, eso podría ser una pequeña noticia de última hora. Estamos intentando recuperarla porque necesitan cosas de nosotros”.

No obstante, este domingo, Fasihuddin Fitrat, jefe del Estado Mayor del Ministerio de Defensa afgano, declaró que “algunas personas” buscan recuperar la base a través de un “acuerdo político”. En declaraciones difundidas por medios locales, afirmó: “Recientemente, algunas personas han dicho que han iniciado negociaciones con Afganistán para retomar la base aérea de Bagram. No es posible un acuerdo sobre ni un centímetro del suelo afgano. No la necesitamos”.

En un comunicado oficial posterior, el gobierno afgano advirtió que “la independencia e integridad territorial de Afganistán son de suma importancia”. La base aérea de Bagram fue un punto clave en la campaña militar estadounidense contra los talibanes, cuyo gobierno fue derrocado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Tras la retirada soviética y una guerra civil, Bagram fue tomada por fuerzas de Estados Unidos en 2001. La base funcionó como centro logístico y de operaciones para las fuerzas de la coalición y llegó a albergar a más de 40.000 personas entre personal militar y contratistas. Aunque Trump atribuye la construcción de la base a Estados Unidos, esta fue construida en la década de 1950 por la Unión Soviética y luego utilizada durante su invasión de Afganistán en la década de 1980.