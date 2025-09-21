Trump endurece su ofensiva contra Venezuela

En momentos en los que las tensiones aumentan entre ambos países, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Venezuela con consecuencias “incalculables” si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social.

La advertencia ocurre mientras EE. UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe en respuesta al “narcotráfico proveniente de Venezuela”, según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y de un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados.

El viernes el presidente norteamericano anunció que militares del Comando Sur atacaron una embarcación que transportaba drogas en aguas internacionales. “Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, expresó Trump.

El balance brindado por Trump señala que, desde el inicio de la operación, el Comando Sur ha destruido tres embarcaciones y asesinado a 17 supuestos criminales.

En tanto, para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el despliegue militar de EE. UU. se trata de un plan para forzar un “cambio de régimen” e imponer en la nación suramericana un “Gobierno títere” bajo los intereses de Washington.