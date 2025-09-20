Polonia denuncia el vuelo de aviones rusos en el Báltico

La Guardia Fronteriza de Polonia denunció que dos aviones de combate rusos han sobrevolado “a baja altura” la plataforma petrolífera Petrobaltic, ubicada en el mar Báltico, pocas horas después de que Estonia haya advertido de la incursión de cazas procedentes de Moscú en su espacio aéreo.

“Los servicios de seguridad polacos supervisan constantemente la situación en la infraestructura marítima crítica, incluso más allá de las aguas territoriales polacas”, precisó la unidad marítima de la Guardia Fronteriza.

A su vez, este viernes Estonia convocó a un diplomático ruso para presentar una protesta después de que tres cazas rusos ingresaran en su espacio aéreo sin permiso y permanecieran allí durante 12 minutos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Este incidente tuvo lugar poco más de una semana después de que aviones de la OTAN derribaran drones rusos sobre Polonia, elevando la preocupación de que la guerra en Ucrania pueda extenderse a países vecinos.