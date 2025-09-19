Putin afirma que cerca de 700 mil soldados rusos están luchando en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró ayer que 700 mil militares rusos permanecen actualmente en la línea de contacto en la zona de la operación especial militar.

“Hay casi 700 mil de nosotros en la zona de operaciones militares especiales”, dijo el mandatario en un acto con participantes del programa “La hora de los héroes”, una iniciativa que permite contratar para funciones gubernamentales a veteranos y militares que combaten en Ucrania.

Esta cifra es significativamente superior a la de 617 mil soldados que mencionó durante una conferencia de prensa en diciembre del 2024.

Asimismo, el mandatario señaló que los participantes del operativo ruso en Ucrania deberían ser promovidos a posiciones de liderazgo. "Debemos buscar, encontrar y promover a personas que no teman servir a la patria y que estén dispuestas a arriesgar su salud y su vida. Estas personas deben ser promovidas a puestos de liderazgo. Serán nuestros sucesores", remarcó.