Culminó la primera ronda de diálogos entre Colombia y el Clan del Golfo

En Doha (Catar) avanzó en la jornada de ayer la primera ronda de negociación entre el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo.

“El Estado de Catar anuncia su mediación en el proceso de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reafirmando su compromiso continuo de resolver conflictos mediante el diálogo y medios pacíficos, y de promover la paz y la estabilidad en diferentes regiones del mundo”, señaló el ministerio catarí en un comunicado.

En una declaración conjunta, firmada en Doha por el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo Luis Armando Pérez, se definieron acciones piloto dentro de lo que llamaron el “proceso para la desmovilización y construcción de paz”.

El presidente Gustavo Petro impulsa desde agosto de 2022 su proyecto de “paz total”. El mes pasado adelantó que su Gobierno abrió conversaciones en el exterior con el Clan del Golfo, luego de varios acercamientos exploratorios que permanecían congelados.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron establecer un proyecto piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios de los departamentos de Antioquia y Chocó, donde el grupo armado tiene injerencia.