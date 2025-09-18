Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado días atrás, si bien se encuentra mejorando de forma “parcial” tras pasar la última noche hospitalizado con un cuadro de “anemia persistente y alteración de la función renal”, fue diagnosticado con cáncer de piel, según el boletín divulgado la jornada pasada. Vale recordar, que el exmandatario tuvo que ser trasladado de urgencia el pasado martes desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, hasta un hospital privado de Brasilia por una serie de vómitos, mareos y presión baja. El líder ultraderechista, de 70 años, llegó a la clínica con signos de deshidratación, la frecuencia cardíaca elevada y la presión arterial baja, de acuerdo con el parte, firmado por cuatro médicos del Hospital DF Star. Así, se sometió entonces a una batería de exámenes que evidenciaron “persistencia de la anemia y alteración de la función renal, con elevación de la creatinina”.

El centro sanitario informó que se detectaron dos lesiones cutáneas con “presencia de carcinoma de células escamosas”, por lo que Bolsonaro deberá someterse a seguimiento clínico y revaluaciones periódicas para monitorizar la evolución de la enfermedad. El oncólogo Cláudio Birolini precisó en declaraciones difundidas por el hospital que esta forma de cáncer representa una condición intermedia, ubicándose entre las variantes menos y más agresivas del cáncer cutáneo. “No es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, declaró Birolini a la prensa.

Ante el cuadro de mareos frecuentes, se le realizó también una resonancia magnética del cráneo que no mostró “cambios agudos” neurológicos. Bolsonaro ha venido sufriendo problemas recurrentes de salud derivados de la puñalada que sufrió el 6 de septiembre de 2018 durante un mitin electoral en el estado de Minas Gerais. Desde ese momento, el político tuvo que ingresar en reiteradas ocasiones al hospital para mejorar su salud.