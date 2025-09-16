Venezuela lanzó una advertencia a Guyana y Trinidad y Tobago

“Yo les digo a estos gobiernos, a quienes les enviaron redactado un comunicado desde Estados Unidos, que se han prestado para el juego: si nos llegan a atacar desde su territorio, ustedes también recibirán una respuesta y eso en legítima defensa”, dijo el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, como advertencia a Guyana y a Trinidad y Tobago. Estas declaraciones se suman a las del pasado jueves, cuando la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a Guyana y a Trinidad y Tobago de ser “vasallos” del Departamento de Guerra de Estados Unidos y de prestarse para “planes de agresión” del país norteamericano. “Un mensaje muy claro a los gobiernos vasallos del Departamento de Guerra de Estados Unidos. El gobierno de Trinidad y Tobago, el gobierno de Guyana, tómenlo con calma. No se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo”, sostuvo Rodríguez.

Toda esta situación se da luego de que Guyana y Trinidad y Tobago expresaran su respaldo al despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, manifestando su disposición a colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico. Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero el Ejecutivo de Nicolás Maduro considera esto como un intento de propiciar un “cambio de régimen” en el país sudamericano.

Días atrás, el gobierno de Donald Trump había acusado a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Estados Unidos como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.