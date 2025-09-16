Estados Unidos reafirmó su apoyo “inquebrantable” a Israel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Israel para una visita de dos días. Allí, en rueda de prensa con el primer ministro Benjamín Netanyahu, declaró que su país seguirá apoyando a Israel. “Hamás debe dejar de existir como un elemento armado que pueda amenazar la paz y la seguridad de la región”, sentenció.

Ante la prensa, Rubio declaró que el presidente Donald Trump seguía “descontento” con el asalto israelí, pero que este no quebrantaría el apoyo estadounidense a su mayor aliado en Medio Oriente. Su visita de dos días remarca el apoyo a Israel, cada vez más aislado, mientras que Naciones Unidas celebran lo que se espera sea un debate polémico la próxima semana sobre el compromiso con la creación de un Estado palestino, un plan al que Netanyahu, se opone firmemente.

El jefe de la diplomacia estadounidense también comentó que pedirá explicaciones a las autoridades israelíes sobre su visión del futuro de Gaza, después del ataque en Catar, que frustró los esfuerzos para negociar el fin del conflicto. A su vez, agregó que Washington seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán, que respalda al grupo militante palestino, hasta que Teherán “cambie de rumbo”.

Por su parte, Netanyahu aseguró que Israel atacará “a los miembros de Hamás dondequiera que estén”. En medio del aumento de los ataques, y mientras el ejército israelí avanza con su plan de ocupar al menos la Ciudad de Gaza, con la posibilidad de extenderlo a todo el enclave, el primer ministro aseguró que los edificios de gran altura derribados en los últimos días eran bastiones de Hamás.

Luego de su visita a Israel, se confirmó que Rubio partirá el día de hoy a Catar, tratándose de una escala en el país del Golfo de camino a Londres, donde se unirá a Trump en una visita de Estado. Su llegada es de interés dado que el anuncio llega justo en momentos en que Catar está recibiendo una cumbre de países árabes e islámicos para, según se anunció con anterioridad, coordinar la respuesta frente al reciente ataque de Israel en Doha.