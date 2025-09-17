Investigadores de la ONU catalogan como “genocidio” lo que ocurre en Gaza

Una comisión de la ONU acusó en las últimas horas a Israel de estar cometiendo un “genocidio” en Franja de Gaza, citando acciones y declaraciones de altos funcionarios, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. Israel rechazó el informe calificándolo de “distorsionado y falso”, mientras la comisión advirtió que la inacción continuada de la comunidad internacional equivale a complicidad.

“El genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo. La responsabilidad recae en el Estado de Israel”, detalla el informe publicado, que luego agrega: “La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes de las más altas instancias”. Vale destacar, que la propia ONU no calificó aún oficialmente la situación como genocidio, aunque meses atrás su jefe humanitario instó a los líderes mundiales a “actuar con decisión para prevenir un genocidio”.