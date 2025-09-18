La Unión Europea busca restringir las relaciones comerciales con Israel

La Unión Europea propuso este miércoles suspender las preferencias comerciales a Israel y sancionar a dos de sus ministros, los extremistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, por la situación en Franja de Gaza. La propuesta llega después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara la semana pasada durante el debate anual sobre el estado de la Unión, medidas para suspender ciertas disposiciones comerciales del acuerdo de asociación con Israel, sancionar a ministros israelíes y colonos extremistas y a miembros de Hamás, y limitar el apoyo bilateral a Israel.

De esta manera, se trata de medidas que venían reclamando diferentes países miembros, como España, y que hasta ahora se habían discutido entre ellos sin llegar a prosperar. Para salir adelante, las propuestas requerirán una mayoría cualificada en el caso de la parte comercial y la unanimidad de los veintisiete países miembro en lo relativo a las posibles sanciones. Las propuestas se presentan tras una revisión del cumplimiento por parte de Israel del artículo 2 de su acuerdo con la Unión Europea, en la que Bruselas constató que Israel había incurrido en una violación de elementos esenciales relacionados con el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos.

“Hay un rápido deterioro de la situación humanitaria en Gaza tras la intervención militar de Israel, el bloqueo de la ayuda humanitaria, la intensificación de las operaciones militares y la decisión de las autoridades israelíes de avanzar en el plan de asentamientos”, detalla un comunicado publicado por la Unión, que luego agrega: “Los horribles acontecimientos que tienen lugar en Gaza a diario deben cesar. Es necesario un alto el fuego inmediato, el acceso sin restricciones de toda la ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás”.