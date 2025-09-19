Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Rusia y generó alerta de tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, sacudiendo edificios y obligando a las autoridades a emitir una alerta de tsunami.

El temblor ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

Según precisaron desde el organismo, las olas de tsunami podrían alcanzar entre uno y tres metros por encima del nivel de la marea en algunas costas de Rusia. También se emitió un aviso de tsunami para las islas Aleutianas en Alaska.

Vídeos publicados en redes sociales rusas mostraban muebles y lámparas temblando en viviendas, mientras que otro mostraba un coche aparcado balanceándose en una calle.

“Esta mañana está poniendo a prueba una vez más la resiliencia de los residentes de Kamchatka”, declaró el gobernador de la región, Vladimir Solodov, en Telegram.

“Actualmente no hay reportes de daños. Pido a todos que mantengan la calma... Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población”, añadió.

La península de Kamchatka se encuentra en un cinturón tectónico conocido como el Anillo de Fuego, que rodea la mayor parte del Océano Pacífico y es un foco de actividad sísmica.

En julio, un megaterremoto de magnitud 8,8 frente a la costa de la región desencadenó un tsunami que arrastró parte de una aldea costera al mar. Aquel evento desencadenó un tsunami con olas de hasta cuatro metros, que motivó evacuaciones masivas en Japón, Hawái y diversas islas del Pacífico.

Desde entonces, ha habido muchas réplicas en la zona, incluido un sismo de magnitud 7,4 el pasado sábado.