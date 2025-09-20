Italia quiere crear el “Día de San Francisco” en honor al Papa argentino

A seis meses del fallecimiento, el Parlamento de Italia discute la posibilidad de establecer un nuevo feriado nacional el 4 de octubre, en homenaje al Papa Francisco y a San Francisco de Asís.

La iniciativa fue presentada en la Cámara baja por la coalición liderada por la primera ministra Giorgia Meloni, aunque su tratamiento fue postergado hasta la próxima semana.

La intención de consagrar el 4 de octubre como un día conmemorativo es un reconocimiento tanto al impacto del pontificado de Francisco como a la misión y valores de San Francisco de Asís. Este último, conocido por su compromiso con la pobreza y la paz, ha sido una figura de inspiración desde el siglo XIII hasta la actualidad.

El Papa Francisco fue el primero en la historia en elegir ese nombre, inspirado justamente en el santo de Asís, conocido por su renuncia a la riqueza y su entrega a los pobres.

Vale destacar que el país ya tuvo un día feriado en honor a San Francisco, pero fue eliminado en 1977 en el marco de un plan de austeridad. Ahora, los promotores de la propuesta buscan restablecerlo coincidiendo con el 800 aniversario de la muerte del santo, previsto para el próximo año.

El proyecto cuenta con respaldo del oficialismo y de sectores que consideran necesario reconocer públicamente al Papa Francisco y a San Francisco de Asís. Sin embargo, la medida también generó debate sobre el impacto económico de agregar un feriado nacional, ya que afectaría al trabajo, la economía y la actividad comercial.

La medida tiene lugar apenas unas semanas después de que Francia, sumida en una grave crisis de deuda, propusiera suprimir dos días festivos. Italia tiene actualmente 12 días festivos, frente a los 15 de Chipre, los 14 de países como Croacia y España, y los 11 de Francia, Grecia y Suecia.