Rusia criticó que la ONU no intervenga en Gaza

En medio del avance de Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas siga siendo incapaz de poner fin a la situación que sufre la población civil en la Franja de Gaza debido a los repetidos vetos de Estados Unidos.

“La incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para detener las luchas y el derramamiento de sangre y poner fin al sufrimiento de los civiles es, por tanto, profundamente lamentable y decepcionante”, declaró la Cancillería rusa en un comunicado publicado en su página web oficial.

Aunque condenó el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Moscú consideró que aquel trágico hecho “no puede ni debe utilizarse como pretexto para el castigo colectivo de civiles palestinos o para alimentar una guerra más amplia en Oriente Medio”.

Rusia cree que es imposible lograr una paz y una seguridad auténticas en la región sin una solución justa de la cuestión palestina y el cumplimiento de los derechos y aspiraciones legítimas del pueblo palestino, precisaron desde el ministerio.

El pasado jueves, un grupo de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad intentó de nuevo aprobar una resolución que exigía un alto el fuego en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes y el acceso de la ayuda humanitaria.

Todos los miembros del Consejo votaron a favor del proyecto de resolución excepto Estados Unidos, que hizo uso de su derecho de veto por séptima vez desde la escalada de la crisis.

Más muertes

Las fuerzas israelíes siguen atacando la mayor ciudad de la Franja mientras miles de palestinos huyen.

Las incursiones israelíes mataron al menos a 34 personas en las últimas 24 horas, según informaron las autoridades locales. Israel ha intensificado su ofensiva en los últimos días y ha instado a los palestinos a evacuar la ciudad.