Graves incidentes durante una violenta protesta antiinmigración en Países Bajos

Una protesta contra la inmigración y la recepción de solicitantes de asilo en Países Bajos derivó en disturbios violentos en la ciudad neerlandesa de La Haya, con choques entre manifestantes y la Policía.

El acto fue convocado por la organización cristiana de derechas Els Rechts y presentado originalmente como una movilización pacífica para reclamar “menos inmigración, un reparto justo de viviendas y políticas transparentes”.

Sin embargo, hubo disturbios, enfrentamientos entra manifestantes y policías, y coches incendiados. Grupos violentos, muchos de ellos encapuchados, atacaron vehículos oficiales con piedras, palos y botellas.

Estos incidentes se producen en medio de la campaña para las elecciones generales del 29 de octubre, donde la inmigración y el asilo son asuntos relevantes en el debate político.