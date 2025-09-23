Fatal enfrentamiento en una cárcel en Ecuador

Al menos 14 personas fallecieron e igual número resultaron heridas en un enfrentamiento entre presos en una cárcel de la provincia de El Oro, al sur de Ecuador. El enfrentamiento entre pandillas fue el detonante del motín, según indicaron las autoridades. De hecho, varios agentes fueron retenidos, amarrados y desarmados, donde algunos de ellos se encuentran heridos. De los 14 fallecidos, hay un funcionario penitenciario.

Los videos difundidos en redes sociales muestran varias detonaciones en el interior de la prisión, que alberga unos 1.400 presos, y sucesivas ráfagas de disparos en medio de la noche, mientras las patrullas de distintas dependencias de las fuerzas de seguridad llegaban a sofocar el motín. Un número aún por determinar de presos se dio a la fuga, 12 de los cuales fueron recapturados, explicó el jefe de la Policía William Calle.

El motín fue sofocado alrededor de 40 minutos después de su inicio y la Policía Nacional informó sobre la detención de una decena de sospechosos y la incautación de cuatro armas de fuego, así como varias armas blancas. Los disturbios en el penal de Machala son atribuidos a la organización criminal Los Lobos Box, dedicada al tráfico de drogas, la extorsión, el sicariato y la minería ilegal. Esta organización nació como una facción de Los Lobos, después de que los cabecillas alias Saoco y Boxeador formaran su propia banda.

Ecuador tiene un largo historial de motines carcelarios letales, avivados por los enfrentamientos entre bandas criminales que luchan dentro y fuera de los centros penitenciarios. En 2021, año en el que ocurrieron varios enfrentamientos consecutivos de ese tipo, al menos 316 presos murieron en las cárceles de Ecuador. Este enfrentamiento en la cárcel de Machala ocurre en momentos en que las fuerzas del orden están concentradas en controlar la seguridad del país, tras el anuncio de un paro nacional, convocado por los indígenas, en contra del gobierno por el alza del costo del diesel a raíz de la eliminación del subsidio a ese combustible.