Acusaciones cruzadas entre Reino Unido y Rusia

En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Reino Unido acusó a Rusia de buscar una confrontación directa con la OTAN. Así, el ministro de Asuntos Exteriores británico advirtió a Rusia que sus incursiones en territorio de la OTAN podrían provocar un conflicto armado directo y que la alianza estaría preparada para enfrentarse a los aviones de guerra que entren en su espacio aéreo. “Sus acciones imprudentes arriesgan una confrontación armada directa entre la OTAN y Rusia. Estamos listos para defender los cielos y el territorio de la OTAN”, declaró el político. En respuesta a esto, el representante de Rusia negó todo señalamiento y la incursión rusa en el espacio aéreo de Estonia: “Nunca oímos en la declaración de Estonia que dispusieran de datos objetivos de seguimiento”. El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, remarcó que la incursión de aviones rusos suponen la cuarta violación del espacio aéreo estonio por parte de aeronaves militares rusas este año.