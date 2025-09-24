La ONU lamenta los “horrores” que ocurren en Gaza

El discurso de apertura del 80° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, no tuvo reparos en las condenas a la guerra en Gaza. El día de ayer, el secretario general de la ONU, António Guterres, criticó como una serie de “horrores” en Gaza, son el “resultado de decisiones que desafían a la humanidad más básica”. “En Gaza, los horrores ya van a llegar a un tercer año monstruoso. La escala de muertes y destrucción van más allá que en cualquier otro conflicto durante mis años de secretario general”, dijo Guterres ante el plenario de la Asamblea, en presencia de los líderes mundiales y en referencia al conflicto que este año acaparó todas las miradas en el foro diplomático.

Guterres repitió las exigencias que viene insistiendo desde hace dos años, como la liberación incondicional de los rehenes en manos de Hamás, el alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza sin restricciones. Además, recordó a Israel que sus fallos ante la CIJ son legalmente vinculantes. “Las medidas estipuladas por la CIJ deben ser implementadas, por completo y de inmediato”, dijo Guterres. “Nada puede justificar los horrendos ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la toma de rehenes, y nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza”, remarcó.

El discurso de apertura de la Asamblea General pintó un futuro sombrío con las palabras de Guterres quién alertó que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas, hace ocho décadas, “están bajo asedio y los pilares de paz y progreso se tambalean por el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia”. “Naciones soberanas invadidas, el hambre utilizada como arma, la verdad silenciada, ¿Qué clase de mundo vamos a elegir? ¿un mundo de poder desnudo, o un mundo de leyes?”, cerró.