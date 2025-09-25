Japón también reconocerá al Estado de Palestina

El primer ministro saliente de Japón, Shigeru Ishiba, anunció ante la ONU que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de su país es cuestión de tiempo, y afirmó sentirse “indignado” con declaraciones recientes de las autoridades israelíes sobre ese tema. “Para nuestro país, la cuestión no es si se reconoce al Estado Palestino, sino cuándo. Las continuas acciones unilaterales del gobierno israelí nunca pueden ser aceptadas. Los ataques de Israel agravan la crisis humanitaria en la región”, dijo.

Cerca de 80% de los países miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, incluyendo a Reino Unido, Canadá, Australia y Francia, que anunciaron el reconocimiento esta semana, después de casi dos años de guerra en la Franja de Gaza. “Me siento fuertemente indignado con las declaraciones de altos funcionarios del gobierno israelí que parecen rechazar categóricamente la noción misma de un Estado palestino”, declaró el todavía primer ministro japonés en funciones en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ishiba aseguró que si la evolución del conflicto cierra el camino a una solución de dos Estados, “Japón adoptará medidas en consecuencia”. Vale recordar, que en los casi dos años transcurridos, las operaciones israelíes han matado a más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, territorio gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.

“No podemos permitirnos ignorar el sufrimiento extremo del pueblo de Gaza”, destacó también el líder. Así, llamó a judíos y árabes a recuperar la coexistencia pacífica de la que “hicieron gala durante siglos”.