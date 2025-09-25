Trump cree que Ucrania puede recuperar sus territorios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en las últimas horas que Ucrania podría recuperar sus fronteras si cuenta con la paciencia y la asistencia económica y militar de la Unión Europea y los socios de la OTAN. La afirmación del mandatario estadounidense, difundida en un mensaje en su red social después de sostener una reunión con el presidente Volodímir Zelenski al margen de la Asamblea General de la ONU, ha sorprendido por el giro retórico del republicano sobre la guerra a favor de Kiev. Meses atrás, afirmaba que Ucrania “no podía ganar la guerra”, y le decía en la cara al presidente Zelenski que “no tenía las cartas” para mantenerse en un conflicto con Rusia, reclamándole que debía “hacer un trato” rápido “porque se quedaría sin país”. Ahora, lejos de esto, cree que este país puede recuperar cerca de 27% de sus tierras ocupadas por Rusia y volver a “sus fronteras originales”.

A la hora de explicar esta nueva postura, el mandatario republicano dijo que había llegado a esta conclusión tras comprender mejor el conflicto, las condiciones militares y las consecuencias económicas que esto tiene en Rusia. “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo fijo en una guerra que una potencia militar real habría ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un tigre de papel”, escribió en sus redes. Durante el último mes, Trump ha expresado varias veces su frustración y mostrado su desencanto con el líder ruso Vladimir Putin, quien redobló los ataques aéreos sobre Ucrania apenas horas después de partir de la cumbre bilateral del pasado 15 de agosto en Alaska.

En contrapartida, desde el lado ruso indicaron que se trata de una postura “errónea”. “El hecho de que intenten por todos los medios animar a Ucrania a continuar las acciones militares, esta tesis de que Ucrania puede recuperar algo de territorio es, en nuestra opinión, errónea”. “Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos que el presidente de nuestro país estableció desde el inicio. Actuamos así para el presente y el futuro de nuestro país, para las generaciones que han de venir. No tenemos otra alternativa”, detalló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.