Al menos diez muertos en Filipinas por el paso de la tormenta tropical Bualoi

Al menos diez personas murieron y más de 400.000 fueron sido evacuadas en Filipinas debido a una nueva tormenta tropical que ha provocado fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros por hora.

El subdirector de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro, indicó que siete personas murieron en la región de Visayas Orientales, en el centro de Filipinas, y tres en la región de Bicol.

La tormenta, bautizada Bualoi, tocó tierra en San Policarpo, en la provincia de Samar Oriental, el jueves por la noche y dejó sin electricidad a las provincias del centro-este y provocó inundaciones y dos deslaves menores.

“Necesitamos operaciones de limpieza porque la mayor parte de nuestra red de carreteras no es realmente transitable para el paso de la ayuda alimentaria y sanitaria”, dijo el gobernador de Masbate, Ricardo Kho, en una conferencia de prensa. Y agregó: “También necesitamos ayuda para reabrir nuestros puertos lo antes posible para recibir ayuda de diferentes provincias”.

Bualoi, que en Filipinas fue bautizado como Opong, fue el decimoquinto ciclón tropical que golpea el país en lo que va de año.