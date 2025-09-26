La Corte de Ecuador autorizó un referéndum impulsado por Noboa

La Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de la propuesta oficialista de hacer una consulta que permita a los ciudadanos pronunciarse si están de acuerdo o no en que se elabore una nueva Constitución, en una acción criticada por la oposición que tachó la decisión como “deplorable”. En un comunicado, la Corte indicó que el dictamen favorable ocurrió luego que la presidencia subsanara una serie de observaciones formuladas en lo que respecta a los considerandos y al estatuto, el cual establece el mecanismo para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente.

La convocatoria al referéndum se celebrará el domingo 16 de noviembre próximo y los ciudadanos deberán pronunciarse sobre dos propuestas de reforma parcial a la Constitución, que involucran aspectos sensibles de soberanía y financiamiento político. Así, los ecuatorianos deberán pronunciarse si están de acuerdo o no con el retorno de las bases militares extranjeras en el país y si apoyan o no a la eliminación del financiamiento estatal a las agrupaciones políticas.

El presidente Daniel Noboa impulsa este proyecto en medio de su guerra contra las bandas narco que disparan la violencia en el país, con una de las tasas más altas de homicidios en Latinoamérica. La actual Constitución está en vigencia desde 2008 tras ser impulsada por su rival político, el exmandatario socialista Rafael Correa, quien gobernó por una década hasta 2017. El referendo costará cerca de 60 millones de dólares, según la autoridad electoral.

El expresidente Rafael Correa, al reaccionar a esta decisión de la Corte Constitucional, deploró el dictamen del organismo elaborado “en tiempo récord”. “Se los dije: la Corte Constitucional actuó en tiempo récord y se convirtió en Secretaría Jurídica de la Presidencia. Llegaron a un acuerdo con el presidente Daniel Noboa. Esto para los que se hacían ilusiones con una Corte ética y profesionalmente deplorable”, expresó en sus redes. Vale mencionar, que la resolución establece que están convocados de manera obligatoria todos los ciudadanos mayores de 18 años con derecho al voto, incluidas las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.