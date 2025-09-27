Netanyahu fue abucheado al dar su discurso en la ONU y el recinto se vació

La 80ª Asamblea General de la ONU fue escenario de un momento de tensión en la jornada de ayer cuando varias delegaciones abandonaron abruptamente el recinto al inicio del discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Fue en el marco del inicio de una sesión en la que el líder israelí centró su discurso en la situación actual en Medio Oriente.

Rodeado de críticos y manifestantes en Naciones Unidas, Netanyahu dijo a sus colegas líderes mundiales que Israel “debe terminar el trabajo” contra Hamás en Gaza, ofreciendo un discurso desafiante a pesar del creciente aislamiento internacional por su negativa a poner fin a la devastadora guerra.

“Los líderes occidentales pueden haber cedido bajo la presión”, afirmó Netanyahu. “Y les garantizo una cosa: Israel no lo hará”.

Vale resaltar que más de 140 países expresaron recientemente su apoyo al reconocimiento de Palestina, incluyendo Francia, Canadá y Australia, lo que Israel ha repudiado en repetidas ocasiones.

Asimismo, el primer ministro israelí insistió también en que Israel no reconocerá un Estado palestino. “Es una locura y no lo haremos", dijo y recalcó que no cometerá un "suicidio nacional” haciéndolo.

“Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel”, explicó.

Durante su intervención, Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas en el último año, entre ellas ataques al programa nuclear iraní y el asesinato del líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en Líbano. Además, instó a la comunidad internacional a restablecer las sanciones contra Irán.

Protestas

A las afueras de la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo multitudinarias protestas contra el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza

Cientos de personas se concentraron en Times Square a la misma hora que Netanyahu daba su discurso, protestando por las más de 65 mil personas muertas desde el 7 de octubre de 2023 en Gaza.