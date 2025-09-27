Honduras acusa una “invasión” de El Salvador en su territorio

Las Fuerzas Armadas de Honduras denunciaron ayer que la marina de El Salvador “invadió” sus aguas en el golfo de Fonseca, una zona que está atravesada por una disputa histórica entre los tres países que poseen aguas allí, por lo que Honduras y Nicaragua se mantienen en “máxima alerta”.

La entrada en aguas hondureñas por parte de El Salvador habría ocurrido el miércoles y el jueves, según un comunicado de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El comunicado, publicado en la cuenta de la red social X del Ejército hondureño, señala que a las 11:30 de la mañana del pasado miércoles el guardacostas Guaymuras reportó la presencia del guardacostas (buque militar) PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador en coordenadas de soberanía hondureña.

La Fuerza Naval de Honduras aseguró que emitió varias advertencias por radio para exigir la salida de las embarcaciones, sin obtener respuesta.