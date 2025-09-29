Bukele cargó contra la ONU

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que no asistió a la Cumbre de la ONU porque es “inútil” y no quería “perder el tiempo”. Vale recordar, que Naciones Unidas ha denunciado en reiteradas ocasiones el accionar del mandatario del Caribe, acusándolo de violar derechos humanos por sus acciones contra la inseguridad y el mundo del narcotráfico. “Esta vez me salté la Asamblea General de las Naciones Unidas, me pareció inútil este año, pero siempre puedes ver el discurso del año pasado si quieres perder el tiempo como lo hice yo”, redactó en sus redes el aliado de Donald Trump. A pesar de esto, ésta fue la primera vez que Bukele se ausentó de esta cita en sus ya seis años de mandato. El mandatario asumió el 1° de junio del año pasado su segundo mandato consecutivo, señalado de ser inconstitucional, tras ganar a inicios de ese año unas elecciones marcadas por denuncias de irregularidades por parte de la oposición.