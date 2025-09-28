El canciller de Putin criticó en la ONU a Ucrania y Europa

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, intervino en la jornada de este sábado en el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde lanzó duras advertencias sobre la situación en Palestina, el conflicto en Ucrania y las tensiones globales en torno al desarme y la seguridad internacional.

Lavrov denunció que Europa estaría permitiendo a Ucrania cometer atentados terroristas, ejecuciones extrajudiciales y sabotajes.

“Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar un acuerdo de paz justo”, expresó Lavrov en su discurso ante la ONU.

Además, señaló que los derechos de los rusos y rusohablantes en los territorios controlados por Kiev necesitan restablecerse. “Solo bajo esta premisa Moscú consideraría debatir garantías de seguridad para Ucrania”, puntualizó.

Y amplió: “Se está acusando a Rusia de estar a punto de planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y los países de la Unión Europea. El presidente (Vladimir) Putin desacreditó de forma repetida estas provocaciones”, afirmó Lavrov.

Vale recordar que Rusia niega que sus aviones hayan entrado al espacio aéreo estonio y que los drones no tenían como objetivo Polonia, mientras que Bielorrusia, país aliado de Moscú, sostiene que la interferencia de señales ucranianas desvió los dispositivos de su curso.

“Rusia nunca ha tenido ni tiene esas intenciones” de atacar a países europeos o de la OTAN, afirmó. “Sin embargo, cualquier agresión contra mi país tendrá una respuesta decisiva. No debe haber duda sobre esto entre los miembros de la OTAN y la UE.”

Durante el inicio de su discurso, el ministro de Asuntos Exteriores apuntó contra Israel y sus operaciones militares en Gaza, donde la guerra contra Hamas ha causado más de 65.000 víctimas fatales.

Según explicó, el Kremlin condena enérgicamente el atentado de la organización terrorista contra el Estado judío, perpetrada el 7 de octubre del 2023, pero esto no justifica la masacre que las fuerzas militares israelíes llevan adelante en el enclave palestino.

“No se puede justificar el asesinato brutal de la población civil palestina, ni el ataque terrorista”, aseveró.

Asimismo, el ministro reiteró que Rusia respalda a Brasil e India como candidatos a miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en el marco de su defensa del papel de los Brics como plataforma para fortalecer los intereses del Sur Global y avanzar hacia un orden multipolar.